Gorici za vzpostavitev čezmejne rožne poti

V Novi Gorici se bo med 27. aprilom in 21. majem zvrstil že 18. Festival vrtnic, ki bo imel letos precej novosti. Tako bodo obiskovalci prvič imeli možnost doživeti dan med damaščankami v Vedrijanu, Goriško društvo ljubiteljev vrtnic pa je na včerajšnji novinarski konferenci predlagalo tudi vzpostavitev čezmejne rožne poti na razdalji približno 30 kilometrov.

Gre za zamisel, ki jo razvijajo že vrsto let in s katero bi radi povezali vrtnice pod gradom Ozeljan, rožne nasade v Novi Gorici, zbirko vrtnic na vrtu vile Bartolomei v Solkanu, zbirko burbonk na Kostanjevici, vrtnice v Rafutskem parku, zbirko vrtnic v Parku Viatori v Gorici ter zbirko vrtnic v Rožaškem samostanu pri Rožacu. Prepričani so, da bi lahko ob poti nastala privlačna ponudba, povezana z vrtnicami - hortikulturne zbirke, ponudba sadik in izdelkov z vrtnicami ter kulinaričnih in sprostitvenih storitev.

Letošnja edicija festivala vsebuje pomembno čezmejno noto, saj sta novogoriški župan Samo Turel in njegov goriški kolega Rodolfo Ziberna včeraj napovedala povezovanje oziroma sodelovanje pri povezovanju zasaditev vrtnic v obeh mestih pod strokovnimi nasveti Goriškega društva ljubiteljev vrtnic. Edi Prošt, strokovni vodja omenjenega društva in festivala, pa je županoma podaril vrtnici burbonki, s katerima bosta začela skupni nasad vrtnic med obema Goricama.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.