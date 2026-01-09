Goriška brezmejnost med lučmi in sencami

Meja, ki je in je ni, podobe dveh mest, ki sta hkrati povezani in ločeni, utrinki pristne vsakdanjosti goriških ljudi, ki so razpeti med »tu« in »tam«. Gorica in Nova Gorica se med lučmi in sencami izrisujeta v fotografski razstavi Borderlands, ki je še do ponedeljka, 12. januarja, na ogled v prostorih goriškega Kinemaxa. Gre za del širšega projekta GOGO avtorja Joakima Kocjancica, italijansko-švedskega fotografa slovenskih korenin, ki je Gorici raziskal med umetniško rezidenco Via della Creatività v okviru projekta BorGO Cinema. Razstavo je pripravila galerija Studiofaganel.

Joakim Kocjancic se je rodil leta 1975 v Milanu, z družino živi v Stockholmu. Že v študijskih letih je veliko potoval in bival v različnih evropskih mestih, ki jih je pozneje raziskal tudi s svojim analognim fotografskim aparatom. Posveča se ulični fotografiji, za svoje delo je prejel več štipendij in priznanj. Razstavljal je na prestižnih prizoriščih, med njimi so Centre de la Photographie v Ženevi, FORMA v Milanu, Moderna Museet v Stockholmu ter številne druge galerije po Evropi.

Praded je bil podgorski župan

Kocjancic je zrasel v italijansko-švedskem kulturnem okolju in ima zanimivo družinsko zgodbo. Njegova mama je Švedinja, očetova družina pa izvira z Goriškega. Fotografov praded Andrej, veleposestnik in politik, je bil med drugim večkratni podgorski župan. »Leta 1934 se je njegov sin - moj ded Edvard -, ki je bil po izobrazbi enolog, preselil v Aleksandrijo. Tako je moj oče odraščal v Egiptu. V Italijo je prišel v 50. letih, najprej v Genovo, nato pa v Milan, kjer je že bil njegov brat,« pojasni Joakim Kocjancic.

Fotograf je pradedove rojstne kraje prvič obiskal v letih 2018 in 2019 z očetom Goffredom in stricem Andreo. Leta 2023 se je sem vrnil z ženo in otroki. »Odkrivanje svoji korenin sem v določenem trenutku želel povezati tudi s poklicem. Navezal sem stike z galerijo Studiofaganel. Na spletu so me pritegnili njihovi projekti, oni pa so cenili moje cikle iz Stockholma in drugih evropskih mest. Ravno po njihovi zaslugi sem izvedel za razpis Via della Creatività, na katerega sem se uspešno prijavil,« pravi naš sogovornik.

Umetniška rezidenca je potekala februarja lani, kmalu po uradnem odprtju Evropske prestolnice kulture, nakar se je Kocjancic v Gorico vrnil poleti, ko je potekal filmski festival Amidei, in septembra, ko je postal protagonist dokumentarnega filma Ritratti di confine (Mejni portreti) v režiji Cristiana Natolija in produkciji Young for Fun.