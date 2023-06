Goriška državna knjižnica išče zunanja sodelavca

Državna knjižnica išče zunanja sodelavca za katalogizacijo knjižnega fonda. Na spletni strani ustanove je objavljeno javno obvestilo za razpis, s katerim bodo iskali primerne profile za dva sodelavca.

Pogodba bo trajala 7 mesecev, izbrana strokovnjaka pa bosta morala poskrbeti za opisno in semantično katalogiziranje bibliografskih virov s sistemom Sbn in uporabo aplikacije SebinaNext. Pogodbi sta zunanjega tipa in predvidevata plačilo v višini 18.655 evrov. Med razpisnimi pogoji so univerzitetna diploma po starem oz. novem sistemu na področjih ohranjanja kulturne dediščine, književnosti ali zgodovine ter izkušnje v katalogizaciji z omenjenim sistemom in aplikacijo. Rok za prijavo prošnje za sodelovanje na razpisu zapade v četrtek, 15. junija, ob 12. uri. Prijave sprejemajo po certificirani elektronski pošti.

»Ministrstvo za kulturo, ki se zaveda težav, ki jih ima naša ustanova, in ki nadaljuje tudi z natečaji za višje knjižničarske uradnike, je letos podvojilo vsoto, ki jo imamo na razpolago za zunanja sodelovanja. Strokovnjake nujno potrebujemo, da lahko javnosti damo na razpolago vse knjižne novosti. V teku je sistematična nakupovalna kampanja, o kateri bomo poročali, ko bo zaključena,« pravi direktor knjižnice Luca Caburlotto.