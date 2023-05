Goriška Noč klasikov bo posvečena ugankam Petra Butkoviča

Noč klasikov, ki jo prirejajo danes, 5. maja, v slovenskem višješolskem središču v Gorici, bo posvečena Petru Butkoviču - Domnu in njegovim ugankam. Dijaki in profesorji klasičnega liceja Primož Trubar so za današnji dogodek pripravili pester program, ki se bo začel ob 18. uri v višješolskem avditoriju.

»Letošnjo prireditev smo razdelili v tri dele. Med prvim delom, ki se bo začel ob 18. uri in se nadaljeval do 20. ure, bomo izpeljali ugankarsko delavnico, med katero bodo dijaki reševali raznovrstne ugankarske orehe začetnika slovenske enigmatike, Petra Butkoviča - Domna, po katerem je poimenovana sovodenjska osnovna šola. Spomin na tega kulturnega delavca, prevajalca in duhovnika je žal precej zbledel, zato marsikomu ni znano, da je slovensko ugankarstvo zagledalo luč sveta prav v Gorici. Najuspešnejši dijaki bodo za svoj trud bogato nagrajeni,« pojasnjuje profesorica Barbara Zlobec, sicer članica organizacijske ekipe za Vsedržavno noč klasičnega liceja.

Slavnostna prireditev

Drugi del Noči klasikov se bo začel ob 20. uri, ko bo na sporedu osrednja slavnostna prireditev, na katero vabijo tudi nekdanje dijake, starše, sorodnike in prijatelje. Uvodoma bo navzoče nagovorila ravnateljica Sonja Klanjšček. Sledila bo glasbena točka, posvečena miru, in sicer v skladu z navodili organizatorjev Vsedržavne noči klasičnega liceja. Za slavnostni nagovor bo poskrbel Saša Quinzi, kustos Pokrajinskih muzejev.

»Spregovoril bo tudi o samem poklicu kustosa, saj klasični licej ponuja najrazličnejše možnosti študija in zaposlitve, o katerih mogoče nižješolci ne razmišljajo, ko izbirajo svojo višješolsko pot,« poudarja Barbara Zlobec in opozarja, da se bo v programu proslave zrcalila pestrost talentov in zanimanj, ki jih imajo dijaki. Dramski točki, ki ju bodo izvedli na večernem dogodku, sta si zelo različni: dramatizacija Teokritove idile Sirakužanke je »hommage« klasični tradiciji, druga dramska točka v treh prizorih pa je izpod peresa dijakov in se je porodila iz sveta, kjer ne domujeta samo Epikur in antika, ampak tudi digitalizacija, »influencerji« in razmišljanje o prihodnosti. Med proslavo se bodo spomnili nekaterih vzorov in prijateljev, ki so se poslovili lani: Aleša Doktoriča (ki je bil dijak klasičnega liceja Primoža Trubarja in zatem tudi profesor), Kajetana Gantarja (ki se je udeležil lanske Noči klasikov) in Borisa Pahorja (dijaki bodo orisali njegov odnos do antičnih del in navezanost na klasiko, kar je še posebno razvidno v romanu Nomadi brez oaze).

Na sporedu bo tudi ples

Tretji del Noči klasikov bo potekal med 22. in 24. uro v šolski telovadnici, kjer bo na sporedu praznik z zakusko in plesom.

Na pobudo poleg klasikov, staršev in nekdanjih licejcev vabijo tudi dijake vseh licejskih in tehniških smeri slovenskega višješolskega središča; dobrodošli bodo tudi nižješolci, ki bodo imeli možnost, da občutijo življenjski utrip klasičnega liceja. »Želimo, da bi Noč klasične gimnazije bila praznik slovenske šole in slovenske kulture nasploh, njenih dragocenih humanističnih vrednot in skupnega čutenja,« poudarja profesorica Barbara Zlobec.