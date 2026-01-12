Goriška občina podprla društva tudi v letu EPK 2025

Evropska prestolnica kulture 2025 je mimo. V letu, ki je bilo z vidika dogodkov, festivalov, srečanj, tekmovanj in prireditev najbolj bogato v goriški zgodovini, je Občina Gorica posebno podprla krajevna kulturna in športna društva. Prva so prejela nekaj več kot 115 tisoč evrov, katerim gre prišteti še druga sredstva, ki jih je občinska uprava podelila predhodno in za večje dogodke.

»Kulturna društva so bila v minulem letu ključnega pomena pri sooblikovanju bogatega programa GO!2025, « je dejal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Športna društva pa so za delovanje v letu 2025 prejela skupno skoraj 64 tisoč evrov. »Vsem lokalnim športnim društvom moram čestitati za prizadevanje v tem posebnem letu,«je pristavil občinski odbornik za šport Giulio Daidone.

Vsota za kulturna društva je bila v letu 2025 nekoliko višja. V kulturno delovanje društev je namreč v letu 2024 občina vložila 175 tisoč evrov. Lani jih je vložila 115.300 za redno delovanje ali specifične dejavnosti, poleg tega je posameznim velikim prireditvam dodelila še dodatna sredstva. Zgodovinski festival èStoria je prejel 150 tisoč evrov, 20 tisoč evrov pa društvo Etnos, ki prireja poletne folklorne dogodke. Ravno tako 20 tisoč evrov je šlo za festival Amidei oz. nagrado dnevov Fice.

Vsota, ki jo je lani Občina Gorica dodelila krajevnim športnim društvom, se je v primerjavi s prejšnjimi leti povišala za približno 10 tisoč evrov, pravi goriški odbornik za šport Giulio Daidone. »Vsako društvo je prejelo povprečno 200 ali 300 evrov več kot leto prej,« je dejal. Skupno znašajo prispevki za športna društva v letu 2025 63.750 evrov. Število prošenj je ostalo nespremenjeno. Ker pa se je občina prijavila na deželne in državne razpise s področja športa ter prejela dodatna sredstva, je le-ta porazdelila tudi med društva.