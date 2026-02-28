Največ vpisanih v Dolini, pri Sv. Jakobu obujajo prvi razred

Na slovenskih prvostopenjskih srednjih šolah bo v šolskem letu 2026-2027 manj učencev kot lani. Nadaljuje se negativni trend, ki neizprosno opozarja na dejstvo, da se šole zaradi demografske zime polagoma praznijo. Na podlagi podatkov, ki so nam jih zaupala tajništva ob februarskem vpisnem roku, je razvidno, da bo na nižjih srednjih šolah predvidoma enajst učencev manj kot v letošnjem šolskem letu.Letos je vpisanih skupno 444, lani v tem času 455, predlani pa 468. Tudi prvošolcev bo rahlo manj, to je 146, medtem ko jih je bilo lani 150.

Na nižji srednji šoli Simona Gregorčiča v Dolini so v ponedeljek našteli 37 novih vpisov, kar je devet več kot lani. Na Večstopenjski šoli Opčine, ki jo še vedno obiskuje največ otrok, so skupno zbrali 41 vpisov v prva razreda nižjih srednjih šol Srečka Kosovela na Opčinah in Frana Levstika na Proseku. V prvi bo skupno 58 dijakov, kar je precej manj kot letos, v drugi pa 78, tri več. Povečalo se bo število prvošolcev pri Sv. Ivanu, kjer je bilo lani v februarskem roku vpisanih 15 učencev, letos pa jih je 28. Na Katinari pa se po lanskem vzponu z 32 vpisi letos dobro branijo z dvajsetimi prvošolci. Na prvostopenjski srednji šoli v Nabrežini bo srednješolcev septembra petdeset, sedem manj kot lani, prvošolcev pa 13 (deset manj). Najmanj prvošolcev napovedujejo na šoli Ivana Cankarja pri Sv. Jakobu. Stanje se sicer na prvi pogled v primerjavi z lanskim oziroma s tem šolskim letom, ko prvega razreda ni, izboljšuje, saj naj bi bilo septembra sedem prvošolcev.