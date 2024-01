Goriška posadka gre na reli v Monte Carlo

Na reliju Monte Carlo bo v prihodnjih dneh prvič v zgodovini nastopila tudi goriška posadka.

Ene izmed najprestižnejših dirk svetovnega prvenstva v reliju se bosta udeležila voznik Federico Laurencich in sovoznik Alberto Mlakar, ki bosta v monaško kneževino odpotovala že konec tedna, saj bodo prvi ogledi proge na sporedu že v ponedeljek, 22. januarja. Dirka se bo začela v četrtek, 25. januarja, in zaključila v nedeljo, 28. januarja. Reli bo razdeljen na sedemnajst hitrostnih preizkušenj, dolgih 325 kilometrov, medtem ko bo dirka skupno dolga kar 1650 kilometrov. Reli bo po startu v monaški kneževini speljan po vijugastih cestah francoske regije Provansa - Alpe - Azurna obala. Na startu bo 70 posadk; osem jih bo iz kategorije WRC, 24 iz kategorije WRC2 (med njimi je tudi dvojica Laurencich-Mlakar), 3 iz kategorije WRC3 in 35 iz ostalih manj zmogljivih kategorij.

Pripravljata se eno leto

Laurencich in Mlakar bosta jutri v dvorani UGG v Gorici predstavila medijem svoje cilje in pričakovanja pred odhodom na dirko, na katero se pripravljata že več kot eno leto in iz finančnega vidika predstavlja kar zahteven zalogaj. Goričana bosta dirkala z avtomobilom tipa Skoda Fabia Evo, ki ga bosta najela pri ekipi PA Racing iz Bergama. Z istim dirkalnikom sta med lanskim letom že sodelovala na nekaterih dirkah, med drugim sta osvojila prvo mesto na aprilskem reliju Vipavska dolina.

Da bi se na najboljši način pripravila na težke pogoje dirke v Monte Carlu, sta se Laurencich in Mlakar v začetku januarja udeležila Jännerrallyja na severu Avstrije, kjer sta se z avtomobilom Peugeot 106 uvrstila na končno 35. mesto oz. na sedmo mesto med avtomobili s prednjim pogonom. Laurencich in Mlakar sta sicer člana goriškega kluba Gorizia Corse, ki je bil ustanovljen leta 1969 in v katerega je vključenih tudi več Slovencev iz Gorice in okolice. Med največje dosedanje dosežke goriškega kluba sodi sodelovanje na reliju svetovnega prvenstva v Sanremu leta 1973 z dvojico Illicher-Bocca in leta 2000 s posadkama Terpin-Valle in Vida-Bevilacqua.