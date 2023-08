Goriške jasli pokajo po šivih

Padca rodnosti, ki je tudi v Furlaniji - Julijski krajini vse večji problem, goriške občinske jasli ne občutijo. Na čakalnem seznamu za šolsko leto 2023/2024, ki se bo začelo čez deset dni, je namreč rekordnih 48 otrok, kar je po eni strani posledica spremenjenih družbenih razmer in kakovostne jaslične ponudbe, ki privablja tudi družine iz bližnjih krajev, po drugi pa subvencij, ki jih za vpis otrok v jasli ponuja Dežela FJK in so za mnoge starše konkretna spodbuda. Na čakalnem seznamu, opozarjajo na goriški občini, je tudi dvajseterica otrok iz drugih krajev, pred katerimi imajo Goričani prednost.

Goriške občinske jasli bodo v novem šolskem letu skupno gostile 164 malčkov. Otroci, ki so jih že obiskovali v prejšnjem šolskem letu, se bodo vanje vrnili v ponedeljek, 4. septembra, mlajše otroke pa bodo v novo okolje vključevali postopoma. Največ otrok lahko sprejmejo v jaslih Incantatempo na Drevoredu Virgilio, kjer bodo imeli 69 malčkov od 3. meseca do 3. leta starosti, 58 mest pa je v jaslih Scoprire e giocare v Ulici Maxa Fabianija, kjer sprejemajo otroke, ki so dopolnili eno leto. Občina Gorica ob omenjenih upravlja še jasli s slovenskim učnim jezikom Tika Taka v Ulici Rocca, kjer bo letos 25 otrok; v slovenskih jaslih sprejemajo otroke od dopolnjenega prvega leta. Ob tem ima Občina Gorica še sporazum z zasebnimi jaslimi Il giardino incantato v Ulici Pasubio in Bimbincittà na Verdijevem korzu: ti dve ustanovi bosta sprejeli skupnih dvanajst otrok.

Prostorska stiska v goriških jaslih pa bi lahko bila v naslednjem šolskem letu še večja, saj naj bi se prihodnje poletje končno začela protipotresna prenova stavbe jasli na Drevoredu Virgilio, ki jo občina načrtuje že več let. Ker gre za največje jasli v mestu, bodo morali kar nekaj mest pridobiti v drugih poslopjih. »Na tem seveda že delamo. Ponudbe mest nočemo okrniti, otroke pa bo treba prerazporediti, kar ne bo enostavno. Ključnega pomena bodo prostori v centru Lenassi, ki jih pravkar obnavljamo,« pravi pristojna občinska odbornica Silvana Romano. Z obnovo stavbe na Drevoredu Virgilio in centra Lenassi je povezana tudi usoda slovenskega jasličnega oddelka za malčke od 3. do 12. meseca starosti, ki se je v Gorici obetal že v prejšnjih šolskih letih, a ga, kot kaže, še vsaj dve šolski leti ne bo. Z njim bi v skladu s pričakovanji slovenske narodne skupnosti, ki je na to potrebo preko svojih občinskih svetnikov in ustanov opozorila upravo še v prejšnjem mandatu, dopolnili mestno vzgojno ponudbo v slovenskem jeziku. V jaslih Tika Taka v Ulici Rocca lahko namreč sprejemajo samo otroke od 12. do 36. meseca starosti, kar pomeni, da morajo malčki, ki varstvo potrebujejo že pred dopolnitvijo prvega leta, v jasli z italijanskim učnim jezikom. »V Ulici Rocca za razliko od Drevoreda Virgilio in centra Lenassi ni kuhinje, ki pa je pogoj za varstvo dojenčkov. Odprtje slovenskega jasličnega oddelka s slovenskim učnim jezikom je zato povezano z obnovo teh dveh stavb,« zaključuje odbornica Silvana Romano.