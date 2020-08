Goriške knjigarne so zadovoljne s poslovanjem

V koronačasu, ko so potovanja omejena in se manj ljudi odloča za poletni oddih daleč od doma, so knjige marsikomu v tolažbo. Goriški knjigarnarji so zadovoljni, saj beležijo od ponovnega odprtja zelo dober obisk.

Bralce, ki zahajajo v Katoliško knjigarno na Travniku, edino slovensko knjigarno v Gorici, najbolj privlači roman Črni obroč Marija Čuka, ob tem pa vse publikacije, ki zadevajo 100-letnico požiga Narodnega doma. V maju in juniju se je povečala prodaja Šlenčevega italijansko-slovenskega slovarja, kar je tudi posledica velikega zanimanja, na katerega je naletel spletni tečaj slovenščine oz. italijanščine v organizaciji ekipe GO! 2025.

V knjigarni in založbi Libreria editrice goriziana (LEG) na Verdijevem korzu so v zadnjih časih prodali veliko knjig avtorjev, ki so bili med predavatelji spletnega festivala èStoria Controvirus; med temi je Spillover, uspešnica ameriškega avtorja Davida Quammena. V poletnem času pa so najbolj popularne kriminalke: zelo priljubljen avtor je Joël Dicker, ki je pred kratkim izdal nov kriminalni roman L’enigma della camera 622. V zadnjih tednih pa je takoj pošel nov roman Andree Camillerija Riccardino.