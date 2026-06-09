Goriški atletski stadion brez arhitekturnih ovir

Goriška občina bo v odpravo arhitekturnih ovir na atletskem stadionu Fabretto na Rojcah, v ureditev tamkajšnje zunanje steze, ki bo ob zaključku del primerna tudi za slepe in slabovidne, ter dveh območij za rehabilitacijo oz. kalistenično vadbo vložila 910.000 evrov.

»Dežela Furlanija - Julijska krajina bo prispevala 700.000 evrov, medtem ko bomo iz občinske blagajne črpali 210.000 evrov,« je včeraj povedala občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti, ki je načrt za vrsto izboljšav na atletskem stadionu na Rojcah predstavila skupaj z občinskim odbornikom za šport Giuliom Daidonejem in županom Rodolfom Ziberno. O tehničnih vidikih načrta sta spregovorila Roberto Bove iz inženirskega podjetja SET iz Pordenona in vodja postopka Massimiliano Vittori.

Kultura pomeni vključevanje

Osrednji del projekta predstavlja nova tekaška steza, ki bo primerna tudi za slepe in slabovidne. Uredili jo bodo med obstoječo atletsko stezo in ograjo športnega objekta.

»Kultura pomeni tudi vključevanje: s tem projektom bo atletski stadion Fabretto postal prostor brez ovir in prvi javni objekt v deželi, ki bo lahko zagotavljal vrhunske pogoje za športnike z invalidnostjo in brez nje,« je poudaril župan Rodolfo Ziberna. Tekaško stezo, dolgo 550 metrov, bodo opremili z radijskimi oddajniki, ki bodo preko zvočnih signalov slepim športnikom omogočili, da trenirajo povsem samostojno. Slabovidnim bo v pomoč tudi posebno živa barva steze, ki bo ob tleh opremljena tudi z ustrezno LED osvetlitvijo, tako da omogočala orientacijo tudi v slabših svetlobnih razmerah ali v večernih urah.

Poleg tekaške steze bodo uredili tudi območje za rehabilitacijo po poškodbah, ki bo merilo 150 kvadratnih metrov, in območje za kalistenično vadbo, ki bo merilo 300 kvadratnih metrov. Na obeh območjih bo vsaka vadbena postaja opremljena z oznakami v Braillovi pisavi in sistemi glasovnega vodenja, ki bodo uporabnikom omogočali samostojno spoznavanje načina uporabe in značilnosti naprav.

Nova tekaška steza, ki jo bodo sicer lahko uporabljali prav vsi športniki in športnice, bo iz popolnoma prepustnih materialov, ki so v skladu z najsodobnejšimi standardi okoljske trajnosti. Poleg glavne steze iz gumirane podlage bosta na voljo še različica iz utrjenega peska oz. gramoza za ogrevanje športnikov in steza iz lesnega lubja, katerega uporaba je idealna za rehabilitacijo po poškodbah zaradi majhne obremenitve sklepov. Nova steza bo skupno široka tri metre in popolnoma poravnana z okoliškim terenom, tako da ne bo nevarnosti padcev.

Načrtovalca sta poudarila, da gre za tehnološko napredno stezo, ki bo iz visokokakovostnih materialov, med drugim iz prepustne lite gume, tako da ne bo poškodovala korenin dreves. Materiali so bili izbrani zaradi večje odpornosti na vremenske vplive v primerjavi s tradicionalnimi rešitvami. Elektronski sistem za zvočno vodenje slepih športnikov bo energijsko varčen in ustrezno zaščiten, medtem ko bo steza z lubjem zahtevala le občasno dopolnjevanje naravnega materiala, zaradi česar predstavlja okoljsko trajnostno in enostavno rešitev za vzdrževanje.

Obnovili bodo tudi igrišče

Na goriški občini so že pripravili študijo izvedljivosti, tako da se bo v kratkem začela priprava izvršnega načrta. »Pogovorili se bomo z bodočimi uporabniki, saj se nam z izvedbo del ne mudi. Veliko bolj pomembno je, da uresničimo športni objekt, ki bo res koristen,« je povedal Massimiliano Vittori. V okviru projekta bodo prenovili tudi vhod na atletski stadion iz Ulice Campagnuzza. Daidone je med drugim napovedal, da bodo v prihodnje prenovili tudi zunanje igrišče za košarko pri nekdanjem zavodu za geometre.