Z avtom presekal pot motoristu

V Ročinju se je v nedeljo malo pred 14. uro zgodila huda prometna nesreča. Na novogoriški policijski upravi so pojasnili, da je do nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti - voznik avtomobila je odvzel prednost motoristu, poročajo Primorske novice.

Italijanski voznik je z avtomobilom peljal iz smeri Doblarja proti Ročinju. V križišču je z glavne ceste zavijal levo na lokalno cesto, takrat pa sta iz smeri Ročinja proti Doblarju pripeljala dva motorista. Prvi je z motornim kolesom trčil v zadnja desna vrata avtomobila, s katerim je voznik zavijal levo na lokalno cesto. Drugi motorist se je trku z vozilom izognil, a je trčil v avtomobil, ki je vozil za povzročiteljem. Prvi motorist je bil v prometni nesreči huje poškodovan, drugi motorist pa lažje, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Dodali so, da nihče od štirih voznikov ni vozil pod vplivom alkohola.

Poleg policistov in reševalcev so na kraju nesreče posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci, ki so zavarovali območje in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih motoristov. Oba so nato z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Gasilci so nazadnje nevtralizirali razlite tekočine in odstranili vozila s cestišča.