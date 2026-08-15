Goriški gasilci pogasili pet začetnih požarov

Goriški gasilci so včeraj med 8. in 16.30 petkrat posredovali zaradi začetnih požarov rastja. S hitrim ukrepanjem so preprečili, da bi se ogenj razširil na večje površine. Ekipe goriškega poveljstva so posredovale so v Krminu, Fari in na Majnicah, pa tudi na Jazbinah v števerjanski občini. Zagorelo je tudi na travniku ob igrišču Baiamonti v središču Gorice. Zametki požarov so gasilce zaposlovali v dnevu, ko so bile vremenske razmere zaradi vročine in suhega rastja še posebej ugodne za nastanek in širjenje ognja. Odločilna sta bila hiter prihod ekip na kraj dogodka in temeljita sanacija žarišč, s katero so preprečili, da bi se ogenj znova razplamtel.