V Nabrežini danes bobiči in zabava na igrišču

»S kulturno, športno, socialno in enogastronomsko ponudbo želimo združiti vaško skupnosti in širše občinstvo ter privabiti turiste,« je dejal Pavel Vidoni, koordinator prazničnega dogajanja in predsednik Sokola in naštel prihodnje dogodke.

Praznik se danes nadaljuje z bolšjim sejmom, ki bo med 9. in 15. uro na Trgu sv. Roka, ob 12. uri pa bo v baru Igor Plk na trgu predstavili mesečnik QUBI, sledila pa bo zdravica, na kateri bo mogoče okusiti tudi krožnik istrskih bobičev. Večer bo na Sokolovem igrišču sklenil nastop skupine Gas Kras. Ravno tam delujejo vsak dan od 18. ure kioski s hrano in pijačo. Proizvode bodo v sodelovanju s Kmečko zvezo ponujali domači vinogradniki, pridelovalci, rokodelci in kmetovalci ter tisti iz občin Ilirska Bistrica in Komen.