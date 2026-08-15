S pomočjo aplikacije do najcenejšega goriva

»Ideja se je porodila mojemu prijatelju. Rekel je, da bi rad imel nekaj, s čimer bi lahko vedno ugotovil, kam se bolj splača po bencin – v Slovenijo ali Italijo,« je povedal Alek Devetak, predsednik podjetja Coding Duck, razvojnega studia za programsko opremo s sedežem v sovodenjski občini. »Prijatelj je ustvaril aplikacijo, naše podjetje pa mu je pomagalo prilagoditi jo različnim telefonom in jo objaviti v spletnih trgovinah,« nam je pojasnil Devetak.

Podjetje je pred kratkim razvilo FaiPieno, brezplačno aplikacijo, ki prebivalcem Furlanije - Julijske krajine pomaga prihraniti pri gorivu. Omogoča hitro iskanje bližnjih bencinskih servisov z najnižjimi cenami, njeni posebnosti pa sta možnost vnosa popusta, ki ga zagotavlja deželna kartica za gorivo, in neposredna primerjava s cenami na slovenski strani meje.

Čezmejna razsežnost

V nasprotju z običajnimi aplikacijami za primerjavo cen goriva FaiPieno upošteva posebnosti obmejnega prostora in potrebe ljudi, ki na tem območju živijo ali se po njem pogosto vozijo. Ko uporabnik vnese popust svoje deželne kartice za gorivo, se mu prikažejo že preračunane cene, tako da vidi dejansko ceno za liter goriva. Aplikacija vključuje tudi cene na slovenskih bencinskih servisih, kar je pomembna prednost za tiste, ki živijo blizu meje in preverjajo, kje se jim resnično splača natočiti gorivo.

Bencinski servisi so na zemljevidu označeni z jasnim barvnim sistemom: z zeleno so označeni najugodnejši, z rumeno srednje ugodni, z rdečo pa najmanj ugodni. Uporabnik lahko tako v nekaj sekundah najde najboljšo možnost. Podatke o cenah posredujejo neposredno distributerji, osvežijo pa se vsakič, ko uporabnik odpre aplikacijo. Ta takrat poišče najnovejše vrednosti.

Aplikacija je na voljo v štirih jezikih: italijanščini, furlanščini, slovenščini in angleščini. Je popolnoma brezplačna in brez oglasov, kot poudarja Alek Devetak, pa tudi ne zbira podatkov o uporabnikih. »Želeli smo, da jo lahko uporablja vsakdo, ki to želi, saj je njen namen pomagati,« je pojasnil. Morebitne nadgradnje bodo odvisne od potreb uporabnikov.

»Aplikacijo smo razvili brezplačno,« pojasnjujejo v podjetju Coding Duck. »Živimo in delamo na območju Sovodenj oz. Gorice, poznamo navade ljudi, ki se gibljejo po regiji in čez mejo, zato je to naš prispevek domačemu obmejnemu prebivalstvu.« Aplikacija je na voljo za brezplačen prenos v trgovinah App Store in Google Play.

FaiPieno je izšel v letu, ki je za Coding Duck še posebej pomembno. Podjetje je namreč marca 2026 praznovalo petletnico delovanja. V tem obdobju je uspešno izpeljalo številne projekte za različne naročnike ter razvilo več spletnih in mobilnih aplikacij ter drugih zanesljivih digitalnih rešitev. Ob tem je tudi opazno zraslo: začelo je s tremi zaposlenimi, v zadnjem času pa so se ekipi pridružili še štirje sodelavci. Mladi podjetniki imajo še veliko načrtov in še naprej iščejo nove partnerje, s katerimi bi jih lahko uresničili.