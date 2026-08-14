Na Ajdovskem umrl 34-letni motorist

Novogoriške policiste so včeraj ob 22.21 obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti Ajdovščina-Cesta. Ugotovili so, da se je smrtno ponesrečil 34-letni motorist, poročajo Primorske novice.

Izkazalo se je, da je 34-letnik vozil po regionalni cesti iz Ajdovščine proti naselju Cesta. Kot kaže, je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča z motorjem oplazil varnostno ograjo in drsel ob njej. Nato ga je odbilo na vozišče, kjer je s čelado trčil v kovinsko ograjo ob hiši. Odbilo ga je nazaj na vozišče, kjer je negiben obležal.

Poleg policistov in reševalcev so na kraj prihiteli tudi gasilci. Zdravnica ZD Ajdovščina je na kraju potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo.

Severnoprimorske ceste so letos tako vzele že šesto življenje.