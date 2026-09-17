Goriški gasilci reševali mladeniča, ki se je z nogo nabodel na ograjo

Goriški gasilci so včeraj malo po 21.10 posredovali na severozahodnem obrobju Gorice, kjer se je mladenič vpletel v nenavadno nesrečo. Nabodel se je na kovinsko ograjo svojega vrta. Ker je ostal brez ključev, je poskusil ograjo preplezati, toda mu je spodrsnilo. Z eno nogo se je nabodel na ograjo in obtičal na višini treh metrov.

Gasilci so med posredovanjem s košem avtolestve podprli poškodovanca in odrezali del ograje, ki mu je prebodel nogo.

Z avtolestvijo so ga nato previdno spustili do tal. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so mu nudili najnujnejšo oskrbo in so ga prepeljali v bolnišnico.

Cesta, na kateri je potekalo posredovanje gasilcev, je bila zaprta za promet. Na kraju so bili tudi karabinjerji.