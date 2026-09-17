Prve omejitve v pričakovanju na Okuse ob meji že v nedeljo

V Gorici se že pripravljajo na letošnjo izvedbo Okusov ob meji, ki bo potekala od 24. do 27. septembra. Postavljanje prizorišča se bo začelo v nedeljo, 20. septembra, odstranitev stojnic pa mora biti zaključena do 29. septembra do 20. ure.

V nedeljo, 20. septembra, ob 7.30 bodo stopile v veljavo tudi prve prometne omejitve. Prepovedano bo parkiranje na Trgu Battisti, v Ulici Crispi in na prehodu Edling. Na teh območjih bo hkrati veljala tudi zapora prometa. Od 20. septembra bo zaprt za promet tudi Verdijev korzo pred Ljudskim vrtom. Od ponedeljka, 21. septembra, se bodo omejitve razširile na številne ulice in parkirišča v mestnem središču. Uvedene bodo dodatne prepovedi parkiranja in zapore prometa, med drugim na območju trga pred mestno hišo, na Travniku, v ulicah Roma, De Gasperi, Oberdan, Morelli, Diaz, Petrarca, Rismondo, Cadorna, Dante, Rotta, Mameli, Contavalle in drugih.

Dostop v zaprta območja je dovoljen pooblaščenim vozilom. Med njimi so vozila organizatorjev in razstavljavcev, ki imajo občinsko dovolilnico, ter vozila za oskrbo trgovin in lekarn. Dostava blaga upraviteljem stojnic bo dovoljena vsak dan med 6. in 10. uro ter med 15. in 16. uro.