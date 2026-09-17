Prerezali trak pred novim trijezičnim defibrilatorjem

Ob vhodu stavbe nekdanje osnovne šole v Podgori so včeraj predali namenu nov avtomatski zunanji defibrilator (AED). Gre za prvo napravo v deželi, ki uporabniku nudi navodila v slovenščini, italijanščini in furlanščini. Odprtje je potekalo v okviru včerajšnjega informativnega dne v organizaciji EZTS GO, ki je bil posvečen projektu Sanitas. Med dogodkom so številnim prisotnim poleg delovanja novega defibrilatorja predstavili tudi dosedanje in prihodnje dejavnosti v sklopu projekta, katerega vodilni partner je Občina Ajdovščina, sodelujejo pa še EZTS GO, Asugi, Zdravstveni dom Nova Goriva in novogoriška Gasilska enota.

V kratkem se bo začel tudi prvi čezmejni tečaj BLSD (temeljni postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja), namenjen italijanskim in slovenskim občanom. Slednji je nastal v sodelovanju med izobraževalnima službama podjetja Asugi in Zdravstvenega doma Nova Gorica ter Prosvetnim društvom Podgora.

Predvsem koristi občanom

»Današnji dogodek nam omogoča, da spregovorimo o srčnem zastoju, ki je eden glavnih vzrokov smrti po svetu,« je izpostavila Elisa Bogatec, odgovorna za izobraževanje podjetja Asugi. Poudarila je, da je pomembno povečati možnosti za usposabljanje prebivalstva in s tem izboljšati odziv v primeru srčnega zastoja. »Na leto je v Italiji okoli 60.000 primerov. Stopnja preživetja je med 6 in 8 odstotki. Na to številko pa lahko vplivamo tudi sami. Predvsem s pravočasnim ukrepanjem in uporabo defibrilatorja,«je dejala. Postopki prve pomoči so razmeroma preprosti in njihovega osnovnega izvajanja se je mogoče naučiti v kratkem času. Prav zato je pomembno, da omogočimo čim širšo dostopnost usposabljanj. Kultura prve pomoči ne sme poznati meja, je dejala.

Tečaj BLSD, ki ga bodo izvedli kmalu, omogoča vsem prebivalcem pridobitev ključnih kompetenc s področja prve pomoči in uporabe defibrilatorja. »Na Zdravstvenem domu Nova Gorica smo izvedli že veliko tečajev posredovanja v primeru srčnega zastoja in drugih nujnih stanj, vendar je to prvič, da bomo takšen tečaj izvedli tudi skupaj s prijatelji, sodelavci in laiki z italijanske strani,« je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec.

Onovem defibrilatorju, ki so ga nakupili s podporo Zadružne kraške banke Trst Gorica ZKB, je spregovoril Mauro Battista iz PDPodgora. »Naše društvo poleg rekreativnih aktivnosti izvaja tudi različne civilne in družbene aktivnosti. Ena od teh je bil tudi nakup defibrilatorja, ki ga želimo podariti prebivalcem Podgore,« je poudaril. Izpostavil je, da jih je spodbudila tudi nedavna tragedija na Kalvariji, kjer je goriški občan doživel srčni zastoj. »Z veseljem sodelujemo pri tovrstnih pobudah, čeprav srčno upamo, da ga ne bo nikoli treba uporabiti,« je v imenu ZKBdejal Matteo Simeoni.