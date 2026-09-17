Iz Starega pristanišča odvedli okrog 100 migrantov

V tržaškem Starem pristanišču je danes zjutraj stekla policijska akcija, v sklopu katere naj bi poiskali ustrezno rešitev za okrog 100 migrantov, ki so zadnje tedne bivakirali v bližini monumentalnega vhoda ob Trgu Città di Santos. Zatočišče so našli pod velikim nadstreškom ob vhodu. Operacijo izvajajo pripadniki policije, karabinjerjev in vojske pod tehnično-operativnim usklajevanjem tržaške kvesture. Sklep je bil sprejet na seji Pokrajinskega odbora za javni red in varnost.

Policijska uprava sporoča, da preverja upravni status migrantov in kdo med njimi ima pravico do vključitve v sistem sprejema. Od približno 100 oseb, ki so jih identificirali v Starem pristanišču, naj bi jih okoli petdeset prišlo v Trst iz drugih mest, kjer naj bi že imeli dogovorjene termine na kvesturah. Približno 20 oseb ima dokumente, ki jih je izdala policijska uprava v Trstu, a jim doslej oblasti očitno niso priskrbele strehe and glavo. Za ostale postopki preverjanja še potekajo.