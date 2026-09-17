Občina preklicala volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja

Kot je bilo pričakovati po odločitvi italijanskega vrhovnega sodišča v primeru openskega ločenega upravljanja, je Občina Trst preklicala volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Te so bile sprva predvidene za letošnji junij, v pričakovanju sodbe pa prestavljene na november. Sodba pa jih je dokončno odpihnila s političnega koledarja.

Zadnje volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja so potekale leta 1996. Takrat so pripadniki krajevnih skupnosti izvolili člane odborov pri Banih, v Barkovljah, Bazovici, Lonjerju, na Padričah, Proseku in Opčinah. Naslednje volitve so bile predvidene za leto 2000, a jih je dežela Furlanija - Julijska krajina takrat preklicala zaradi jusarskega priziva.

Takratnim članom odborov za ločeno upravljanje je bil podaljšan mandat do naslednjih volitev, do teh pa še ni prišlo. Po odstopih oziroma smrtih drugih članov je problem postal posebej občuten na Opčinah in Proseku, kjer je Dežela FJK imenovala za komisarja Giannija Colo in Bruna Rupla. Ta sta sama nosila politično breme delovanja odborov, saj ta niti z nadomestnimi člani nista dosegla sklepčnosti. A težav ni bilo konec. Cola je umrl jeseni leta 2024, Ruplu pa deželna vlada kmalu za tem ni podaljšala mandata.

Občina Trst je takrat spet ugriznila v jabolko ločenega upravljanja, po Colovi smrti in koncu Ruplovega mandata je mestna vlada neposredno prevzela pristojnosti in premoženje proseškega in openskega odbora za ločeno upravljanje. Jeseni 2025 pa so se odločili, da bodo razpisali volitve. Sprva so bile te predvidene za letošnji junij, nato pa so se v pristojnem odborništvu odločili, da jih prestavijo na 22. november.

Razlog za spremembo termina je bila - takrat le še pričakovana - sodba vrhovnega sodišča v zvezi z obstojem ločenega upravljanja na Opčinah oziroma na Tržaškem. Gre za verjetno najpomembnejši sodni postopek, ki zadeva tržaške jusarje, saj je odločitev vrhovnega sodišča julija razveljavila ločeno upravljanje na Tržaškem. Občina Trst pa je, kot rečeno, v pričakovanju sodbe prestavila volitve.