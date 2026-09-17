Goljuf se je pretvarjal, da je karabinjer

Pretvarjal se je, da je karabinjer, in na ta način prepričal starejšo žensko iz Gorice, da mu je izročila 10.000 evrov zlata in gotovine. Ženska se je nato zavedala, da jo je moški opeharil, poklicala je na pomoč in naposled so karabinjerji moškega izsledili in prijavili.

Do goljufije je prišlo 13. avgusta. Lažni karabinjer je ženski z zvijačo pobral vso družinsko zlatnino in nekaj gotovine. Komaj so karabinjerji prejeli prijavo, so se lotili iskanja nepridiprava. Ženska jim je opisala moškega in njegov avtomobil, ki ga je kot prvi opazil karabinjer izven službenega urnika. Karabinjer je nekaj časa sledil avtomobilu in poklical na pomoč kolege. Na kraj so prišli karabinjerji iz Červinjana in Tržiča, ki so ustavili avtomobili, v njem našli celoten plen in prijavili moškega, ki na nadaljevanje sodnega postopka čaka na prostosti.

Karabinjerji opozarjajo, da je tovrstnih poskusov goljufije vse več. Zaradi tega apelirajo na pomoč vseh, ki jim neznanci telefonirajo in pri tem trdijo, da so pripadniki varnostnih organov oz. odvetniki. Goljufi včasih povejo, da je v bližini prišlo do kraje oz. ropa in da morajo preveriti, ali ni morda ukradeno zlato na domu žrtve. Pri tem svojo žrtev pogosto prepričajo, ko ji povejo registrsko tablico njenega avtomobila. Ko se pretvarjajo za odvetnike, goljufi žrtvi rečejo, da je njen bližnji sorodnik, običajno sin ali hčerka, povzročil prometno nesrečo in da potrebuje denar za plačilo varščine. Ko žrtev dobi tovrstni telefonski klic, pomeni, da je goljuf oz. njegov pajdaš že v bližini stanovanja in da bo kaj kmalu pozvonil na hišni zvonec. Pripadniki varnostnih sil pozivajo zlasti starejše občane, naj ne nasedajo zahtevam po denarju. Nikomur ne smejo izročati gotovine in zlata, temveč morajo takoj poklicati na interventno številko 112, tudi v primeru najmanjšega dvoma. S telefonskim klicem in takojšnjim preverjanjem varnostnih organov se lahko prepreči marsikatera goljufija.

Do podobnih poskusov goljufij naj bi v zadnjih dneh prišlo v raznih krajih po goriški pokrajini. Goljufi naj bi se v nekaterih primerih pretvarjali, da so finančni policisti.