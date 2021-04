Goriški Hotel Entourage se širi

Grand Hotel Entourage na goriškem Trgu Sv. Antona se bo širil v sosednjo stavbo in tako vsaj delno prispeval k porastu številu hotelskih postelj, ki bodo zlasti v času, ko bo Nova Gorica skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture, še kako potrebne.

»Eno izmed naših podjetij je pred leti prevzelo sosednje poslopje, v katerem nameravamo ravno tako ponuditi možnost nastanitve. Njegova ponudba bo nekoliko različna; nismo še dorekli, ali bo tipični hotel ali bomo uredili apartmaje, ki bodo koristili nekatere skupne storitve. Ciljamo na drugačne goste, na take, ki bodo v Gorici ostali več dni in v tem času odkrivali številne lepote mesta in njegove okolice,« napoveduje Alessandro Lovato, izvršni direktor Grand Hotela Entourage, ki je podobno kot številni drugi hoteli v goriški pokrajini trenutno zaprt. »Čim bomo zaznali, da se ljudje spet začenjajo premikati, bomo hotel ponovno odprli. Zadnje mesece smo sicer izkoristili, da smo izvedli nekaj vzdrževalnih del; obnovili smo na primer sistem klimatizacije,« pravi Lovato.