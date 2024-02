Goriški in novogoriški učenci skupaj odkrivali bolečo čezmejno preteklost

Učenci goriške prvostopenjske srednje šole Giovannija Isaie Ascolija in učenci novogoriške osnovne šole Milojke Štrukelj so z izletom v Čepovan zaključili večmesečno delavnico v sklopu projekta Contatti. V minulih mesecih so med poukom skupaj prebrali knjigo Il Figlio della lupa Antona Špacapana Vončine in Francesca Tomade, ki obravnava fašistično preganjanje in prisilno italijanizacijo Slovencev na Primorskem. Projekt se je pred kratkim sklenil z obiskom Banjške planote, kjer se roman odvija.

Učenci so knjigo začeli brati oktobra 2023. Roman, ki ga je izdala založba Bottega errante, še ni preveden v slovenščino, dijaki iz italijanske šole so zato morali sproti pripovedovati novogoriškim vrstnikom razvoj zgodbe. »Učenci in učenke - bilo jih je preko štirideset - so med branjem pokazali veliko zanimanje do skupne zgodovine goriškega čezmejnega prostora. Bili so radovedni in vživeli so se v zgodbo. Naučili so se veliko novih stvari in to na alternativen način,« je povedala profesorica in vodja projekta Antonella Vitolo ter dodala: »Veseli smo, da s strani staršev ni bilo polemik, ki so pri takih in podobnih projektih pogosto prisotne.« Otroci so v Čepovanu spoznali tudi avtorja romana, s katerima so razpravljali o vsebini, in obiskali tamkajšnje kraje.