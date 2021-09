Goriški kolesarji razočarani nad odločitvijo občinske uprave

Odločitev goriške občinske uprave, da po poskusni dobi spet uvede dvosmerni promet na Korzu Italia in kolesarske steze umakne na stranska pasova, buri duhove. Kdor se je zavzemal za ponovno vrnitev k dvosmerni prometni ureditvi, je po vsej verjetnosti zadovoljen, jezni in razočarani pa so nedvomno goriški kolesarji, za katere je vrnitev na stranske vozne pasove takorekoč korak nazaj v srednji vek. Takega mnenja je tudi član odbora DA kolesarski stezi na Korzu Italia, Marko Marinčič. Odbor so ustanovili marca, kmalu po uvedbi enosmernega prometa na Korzu Italia; združuje razne amaterske kolesarje in prebivalce Gorice ter nekaj kolesarskih združenj, med katerimi je zveza FIAB. »Zelo, zelo smo razočarani. Več mesecev smo se spraševali, kako se bo župan izmotal iz te kaše. Projekt enosmernega Korza Italia je bil nerodno izpeljan, imel pa je eno bistveno pozitivno plat. Končno je namreč uresničil varno in z vidika kolesarjev zadovoljivo kolesarsko stezo. Vse ostalo – enosmerna prometna ureditev, pomanjkanje parkirišč – je bilo vprašljivo in problematično, kolesarska steza pa je bila bistvena pridobitev. Prepričani smo bili, da župan ne bo mogel več nazaj glede na ta dosežek. Vse evropske države gredo v smer trajnostne mobilnosti, mi pa se vračamo ... v srednji vek. Danes (včeraj, op. av.) zjutraj smo se zbudili kot podložniki Zibernistana, kjer kolesarji nimajo pravice do obstoja,« pravi Marinčič.