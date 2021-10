Goriški kolesarji začenjajo z zbiranjem podpisov za referendum

Odbor za ohranitev kolesarske steze na cestišču na Korzu Italia v Gorici bo danes začel z zbiranjem podpisov za razpis občinskega posvetovalnega referenduma o vprašanju, ki že več mesecev razburja goriško javnost. Podpise bodo zbirali danes med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro pri mizicah bara Aenigma na Korzu, na vogalu z Ulico Nizza. K podpisu vabijo kolesarje, ki so se v teh mesecih v velikem številu posluševali kolesarske steze, pa tudi vse občane, ki si želijo prijaznejše in trajnostne ureditve prometa v središču mesta.

Podpisniki morajo pri sebi imeti osebni dokument in morajo imeti bivališče v goriški občini.Za razpis občinskega referenduma je treba najprej zbrati 100 overovljenih podpisov. Po njihovi predložitvi bo o sprejemljivosti referenduma odločal občinski odbor garantov, ki mu predseduje občinski pravobranilec (oz. deželni, ker goriška občina tega organa trenutno nima, je pa sklenila zadevno pogodbo z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino), v njem pa sta še občinska generalna tajnica in predsednik kolegija preglednikov računov. V primeru potrditve bodo morali pobudniki nato zbrati še 1500 podpisov, nakar bo o datumu referenduma odločal občinski svet.