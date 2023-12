Goriški obrtni sektor poln skritih draguljev

Goriški obrtni sektor? Poln je skritih draguljev, ki jih žal ne poznajo niti mnogi Goričani. Predsednik goriške sekcije zveze Confartigianato Ariano Medeot pojasnjuje, da številne kovinarske delavnice in proizvajalci pohištvene opreme še vedno občutijo posledice krize, ki jo je ob zaključku pandemije covida-19 povzročila podražitev cen energentov. Po drugi strani se je po pandemiji zelo povečalo povpraševanje po storitvah za nego telesa.

»Ljudje veliko več stavijo na dobro počutje, tako da bolj redno obiskujejo frizerske salone in kozmetične salone, privoščijo si masažo in posvetijo več časa sebi,« pojasnjuje Medeot, po katerem je na Goriškem tudi nekaj uspešnih zlatarjev in oblikovalcev okrasnih predmetov, ki jih marsikdo ne pozna. Po besedah predsednika krajevne sekcije zveze Confartigianato goriški obrtniki potrebujejo priložnosti, da se predstavijo javnosti. Ena izmed teh bo dvodnevni dogodek Go Makers, ki bo v organizaciji zveze Confartigianato in LASKras potekal v petek in soboto, 8. in 9. decembra, med 11. in 19. uro v Palači Strassoldo na Trgu Sv. Antona, v kateri domuje Hotel Entourage. Prireditev so podprli goriška občina, zavod GO!2025, ustanova UniDoc FVG in krajevna postojanka Slow Food.

Od keramike do nakita

Predstavili se bodo razni goriški obrtniki, med katerimi so oblikovalka keramike Sandra Olivieri (Asperitas), tapetništvo Pavesi, draguljarna Antracite Gioielli, dizajnerski studio Romeo Design, fotografinja Ilaria Tassini, grafični studio Serimania in Fabrizia Perco, ki izdeluje unikatne dekorativne elemente za dom. Prostore bo okrasila cvetličarska šola Gentium Academia Florum.

»V zadnjih časih si kot zveza Confartigianato prizadevamo, da bi mlade navdušili za obiskovanje raznih tehniških zavodov in da bi jih približali raznim obrtnim poklicem, saj je povpraševanje po nekaterih poklicnih profilih zelo visoko. Poleg tega imajo mladi v obrtnem sektorju lahko veliko priložnosti za osebna zadoščenja,« poudarja Ariano Medeot.

Na dvodnevnem dogodku se bo predstavila tudi goriška čipkarska šola. Prikazali bodo sodobne in tradicionalne oblike klekljanja, posebno zanimivo bo spoznati podobnosti in razlike med goriškimi in idrijskimi čipkami, kar bodo odkrivali v poklon imenovanju Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Tudi kraški proizvodi

V Palači Strassoldo se bodo 8. in 9. decembra poleg obrtnikov predstavili tudi kmetje z goriškega in tržaškega Krasa. Predsednik LASKras David Pizziga je pojasnil, da bo med drugim na voljo tudi rešeljikov med, ki je skupaj s kraško ovco pred časom dobil »polžka«ustanove Slow Food. Ob tem je opozoril, da si dogodek zamišljajo čezmejno, saj lahko ravno sodelovanje s Slovenijo prispeva k večji privlačnosti goriškega prostora. Na dvodnevnem dogodku bo tako mogoče pokusiti vrhunska vina šestih vinskih okolišev oz. konzorcijev Collio, Goriška Brda, Friuli-Isonzo, Vipavska dolina in Carso-Kras. Pizziga je pri tem opozoril, kako je lahko ravno raznolikost zanimiva za turiste iz Amerike, ki so navajeni na dolga potovanja, medtem ko pri nas lahko na razdalji 35 kilometrov pokusijo več sort povsem različnih vin. Sodelovanje med obrtniki, kmeti in vinarji je včeraj pozdravil goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je tudi sam prepričan, da ravno čezmejno sodelovanje med njimi lahko prispeva k večji prepoznavnosti goriškega prostora.