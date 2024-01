Goriški violinist igral za papeža

Rokovati se s papežem res ni vsakdanje doživetje. Sreča bližnjega stika je doletela v četrtek goriškega violinista Aleša Lavrenčiča, ki je bil med povabljenci avdience, namenjene Fundaciji veronske Arene ob stoletnici znamenitega poletnega festivala. Vodstvo gledališča ga je izbralo med orkestraši, ki so se udeležili srečanja, da bi v ožji zasedbi kvinteta spremljal petje zbora. Predstavniki veronske ustanove so namreč izvedli motet Ave verum Wolfganga Amadeusa Mozarta pod vodstvom Roberta Gabbianija, nakar so vsi lahko stopili k papežu za osebni pozdrav.

V apostolski palači se je ob tej priložnosti zbralo okrog dvesto uslužbencev zgodovinske Fundacije, ki jih je papež Frančišek nagovoril z mislijo o pomenu umetnosti in ekipnega dela, ki znotraj Arene že sto let ponuja ljudem harmonijo, katere smo danes na poseben način potrebni. »Sedel sem v prvi vrsti, zato sem bil papežu zelo blizu. Počaščen sem za to priložnost. Zelo sem cenil njegove besede o vlogi glasbe, ki širi ljubezen in srečo, kot tudi, da nas je spodbudil k nadaljevanju na tej poti. Ko sem prišel na vrsto za pozdrav, mi je stisnil roko,« nam je včeraj povedal Lavrenčič, ki že tri leta sodeluje z veronskim orkestrom.