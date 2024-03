Goriški zeleni dragulj spet odpira svoja vrata

Ob pričetku pomladi je odprtje vrta Viatori eden izmed najbolj pričakovanih dogodkov za vse ljubitelje narave na Goriškem. V parku, ki ga je Luciano Viatori ustvaril ob robu Pevme v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, raste več vrst cvetja in okrasnih rastlin, ki največ užitkov ponujajo v pomladnem času, ko cvetijo. Poleg tega park ponuja čudovit pogled na Gorico, na goriški grad in Soško dolino.

Ogled vrta bo možen z rezervacijo od jutri do konca junija vsak konec tedna (ob sobotah in nedeljah) ter ob praznikih. Na voljo bodo tudi vodeni ogledi, za katere bo poskrbela kmetijska zadruga Monte San Pantaleone. V hiši Viatori bo mogoče preko multimedijskih naprav, ki jih je svoj časa postavila Fundacija Goriške hranilnice, mogoče spoznati zgodovino vrta in vseh rastlin, ki v njem rastejo.

Vrt je sicer sestavljen iz treh nivojev teras. Najnižji nivo obsega celotno jugozahodno stran vrta, od koder se je po stopnišču mogoče povzpeti na razgledno točko. Iz parka je mogoče opazovati tako Brda kot Sočo, ki jima je Fundacije Goriške hranilnice posvetila projekta Collio XR in Isonzo XR, v okviru katerih so med drugim pripravili vrsto zvočnih posnetkov, ki jim lahko vsak prisluhne s svojim mobilnim telefonom.

V Viatorijev vrtu trenutno potekajo razna dela za izboljšanje varnosti in dostopnosti poti za pešce, katerih glavni cilj je zagotoviti čim boljšo izkušnjo obiskovalcev. Zaradi tega je del vrta začasno zaprt za javnost.

Potrebna je rezervacija

Vodeni ogledi bodo na voljo ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10. do 13. ure. in od 14. do 18. ure. Rezervacije zbirajo na spletni strani viatori.agricolamontesanpantaleone.it0. Inrteresenti lahko ob delavnikih med 8.30 in 12. uro kličejo na telefonsko številko zadruge Monte San Pantaleone 388-1214369 oz. pošljejo sporočilo na naslov elektronske pošte montesanpantaleone@gmail.com. Več informacij je na voljo na spletni strani www.giardinoviatori.it.

Vstopnina znaša šest evrov, za otroke in mladostnike do petnajstih let je vstop brezplačen. Izven zgoraj navedenih urnikov je možna rezervacija vodenega ogleda za skupine, ki štejejo najmanj petnajst oseb.