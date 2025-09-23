Goriško mestno središče že zaprto za promet

Zaradi priprav na štiridnevni poulični praznik Okusi ob meji je večji del goriškega mestnega središča zaprt za promet. Prireditev se bo kot znano pričela v četrtek, 25. septembra, in se bo zaključila v nedeljo, 28. septembra.

Prve zapore so stopile v veljavo že v nedeljo, ko so zaprli Battistijev trg, Trg Sv. Antona in Crispijevo ulico, kjer je steklo nameščanje stojnic, ki sestavljajo Slovensko vas. Včeraj so zaprli še sosednjo Ulico Roma, Verdijev korzo (med križiščema z ulicama Oberdan in Diaz), Ulico De Gasperi, trg pred mestno hišo, Travnik, ulice Oberdan, Morelli, Contavalle, Garibaldi, Marconi, Monache, Rabatta, Colobini,Diaz, Cadorna, Petrarca, Rismondo, Boccaccio in Dante. Zapore že veljajo tudi na Trgu Sv. Hilarija, na Korzu Italia (med ulicama Diaz in IXagosto), v Raštelu in na območju nekdanje tržnice na debelo.