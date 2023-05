Gorljive vrste ne sodijo v bližino hiš

Kdor živi v bližini gozda in še zlasti na Krasu, mora tudi sam poskrbeti, da bo njegov dom varen pred požari. Redno mora čistiti dvorišče in z njega odstranjevati suhljad. Pri posaditvi žive meje ne sme posegati po rastlinah z visoko vsebnostjo olj in smol; še najbolj pametno bi bilo, da bi najbolj gorljive rastlinske vrste (med njimi je črni bor) v celoti odstranil s svojega posestva in - po možnosti - tudi s sosednjih zemljišč. Za večjo varnost bi moral biti čist in ustrezno vzdrževan vsaj tridesetmetrski pas okrog hiš, ob katerih je treba biti posebno pozorni tudi, da so ustrezno nameščeni rezervoarji za utekočinjeni plin.

Da bi širili poznavanje osnovnih pravil požarne samozaščite, so goriški gasilci priredili niz javnih srečanj, pri organizaciji katerih sodelujejo tudi posamezne občine, civilna zaščita in gozdarska policija. Včeraj je tovrstno srečanje potekalo v sovodenjski telovadnici, kjer so se zbrali učenci osnovnih šol iz Sovodenj in z Vrha. Uvodoma sta jih nagovorila pokrajinski gasilski poveljnik Antonio Petitto in župan Luca Pisk, zatem so si ogledali videoposnetek o lanskih požarih in prisluhnili glavnim navodilom, ki jih moramo upoštevati, če opazimo požar.

Takoj pokličimo na 112!

»Takoj je treba poklicati na interventno številko 112 in povedati, kaj se pravzaprav dogaja,« je poudaril Petitto in opozoril, da je zatem izredno pomembno sodelovanje prav vseh soudeleženih sil in obenem tudi občanov. Med lanskim letom so požari pustošili po goriškem Krasu od 17. julija do 4. avgusta. K njihovemu nastanku so prispevale zelo visoke temperature (+3,5 stopinje Celzije nad povprečjem za to obdobje) in dolgotrajna suša.

Gasilci so v nadaljevanju pojasnili, da je treba posvetiti požarni varnosti izredno veliko pozornost. Ob zaključku srečanja so med otroki razdelili zgibanko, ki so jo prevedli tudi v slovenščino in na kateri so zbrana glavna priporočila. Sami prebivalci Krasa morajo biti posebno pozorni na lego svojih hiš, na vremenske razmere, tudi na gradbeni material, iz katerih so zgrajena poslopja. Po besedah gasilcev je treba biti zelo previdni tudi pri skladiščenju lesa in drugih gorljivih snovi v bližini hiš. Gasilci so opozorili, da je treba ustrezno očistiti dvorišča, izogibati se je treba gorljivimi rastlinskim vrstam, dimnike je treba zaščitit z mrežo, ki preprečuje, da bi iz njega uhajali goreči delci. Dimnike bi bilo seveda treba tudi redno čistiti, kar se po izkušnji gasilcev ne vedno dogaja. V primeru požara je treba takoj poklicati na pomoč in operaterju interventne številke 112 posredovati vse informacije, ki jih potrebuje za oceno razmer. V primeru požara je treba avtomobile odpeljati na varno, v hiši je treba zapreti vsa okna in izklopiti plin. Ceste morajo biti vseskozi dostopne, tako da se po njih lahko vozijo reševalna vozila. Kurjenje v naravi je po besedah gasilcev prepovedano, seveda je še toliko bolj nevarno prižiganje ognja na prostem v času največje požarne ogroženosti.

Antonio Capovilla z goriške postaje gozdarske policije je poudaril, da bi bilo treba skrbno negovati gozdne površine v bližini hiš. »Za čiščenje gozda veljajo posebna pravila. Na naši postaji gozdarske policije lahko nudimo vse potrebne informacije in navodila. Večkrat se dogaja, da mnogi niso lastniki zemljišč v bližini svojih hiš. V tem primeru jim lahko pomagamo, da poiščejo lastnike in najdejo ustrezno rešitev,« je poudaril Capovilla.

Otroke je nagovoril tudi načelnik sovodenjske ekipe civilne zaščite Alex Visintin. Po njegovih besedah ima občinska ekipa trenutno 27 članov. »Za včlanitev lahko zaprosi vsak, ki je dopolnil 16. leto starosti,« je razložil. Srečanju je sledil prikaz gašenja na sosednjem parkirišču, kjer so si vozila gasilcev, gozdarske policije in civilne zaščite ogledali tudi malčki iz vrtca. »Zelo pomembno je, da s temami, ki zadevajo požarno samozaščito, soočamo že otroke. Ne nazadnje tako delajo tudi v Sloveniji, kjer že zelo majhni otroci spoznavajo gasilska društva in njihovo poslanstvo,« je povedal Antonio Capovilla, sicer so med srečanjem večkrat poudarili tudi zelo dobro sodelovanje, ki so ga med lanskimi požari vzpostavili z gasilci iz Slovenije.