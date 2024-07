»Gostili bomo koncerte na ravni Coldplayev«

Včeraj so v beli dvorani občinske mestne hiše podpisali sporazum za prilagoditev varnostnih predpisov goriškega letališča s ciljem, da bo lahko v prihodnjem letu gostilo množične dogodke v sklopu Evropske prestolnice kulture. Podpisniki so bili goriški župan Rodolfo Ziberna, deželni odbornik za turizem in gospodarske dejavnosti Sergio Emido Bini in Antonino Vivona, predsednik družbe Amedeo Duca D’Aosta (Ada), ki upravlja goriško letališče na Rojah.

Na območju letališča želijo prirejati v prihodnjem letu koncerte in druge množične dogodke. Tu bodo v sklopu EPK 2025 nastopili zvezdniki, ki so na ravni znane rock skupine Coldplay, je napovedal deželni odbornik Bini. Po projektu, ki so ga izdelali za prilagoditev letališča, bodo novemu prizorišču EPK namenili skupno 19 hektarjev in tamkajšnjih dogodkov se bo lahko udeležilo okrog 100.000 ljudi. Za preureditev predela goriškega letališča, kjer naj bi v prihodnjem letu priredili največ tri množične koncerte, je dežela namenila 2,5 milijona evrov.

»Maja 2025 mora biti že vse nared za prvi dogodek, ki ga bomo gostili na letališču, zato bomo dela začeli čim prej,« je dejal Vivona. Zagotovil je tudi, da bo kljub poteku množičnih dogodkov delovanje letališča potekalo nemoteno. Letališče se razteza na okrog 150 hektarjev velikem območju, prizorišču kulturnih dogodkov z odrom in zakulisjem vred pa bodo namenili, kot rečeno, slabih 20 hektarjev.