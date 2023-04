Gostinci še vedno pogrešajo učinkovit pretok informacij

Kdor je na veliko noč imel odprto restavracijo, je lokal napolnil, marsikdo je ljudi moral celo odsloviti. Tako pravi Michela Fabbro, predsednica združenje Gorizia a tavola, v katerem se povezujejo številne goriške restavracije in gostilne.

»Iz pogovorov s kolegi vemo, da se je nabralo res veliko ljudi, predvsem za nedeljsko kosilo. Mize so si že pred časom rezervirali v glavnem domačini: ko so nas v zadnjih dneh klicali drugi potencialni gostje, prostora ni bilo več. Na velikonočni ponedeljek pa je bilo drugače, saj je bilo povpraševanja manj. Lahko bi rekli, da je po številu gostov velikonočni vikend bil primerljiv z obdobjem pred covidom. Obenem je tudi res, da so cene živil narasle, in je zato kuhati doma vsekakor drago. Zaradi tega si je marsikdo raje privoščil obisk restavracije,« razlaga Michela Fabbro, tudi upraviteljica goriške restavracije Rosenbar. »Na velikonočni ponedeljek, ko je mesto obiskal marsikateri turist, pa je naletel na veliko zaprtih lokalov in trgovin. Da ne govorimo, na primer, o gradu in parku Coronini,« pravi predsednica združenja.

Omejujejo odpiralni čas

Velikončni vikend je za gostince imel pozitiven predznak, kar pa ne pomeni, da je stanje na splošno rožnato. »Zaradi pomanjkanja formiranega osebja je trend vsekakor ta, da se omejuje odpiralni čas. Lokali ne morejo razvijati svojega dela in raje znižajo število dni, ko sprejemajo goste. Če pa je lokal odprt, ostaja še vedno velik problem komunikacije: potrebujemo namreč kanal, po katerem bi ustrezno sporočali, kateri lokali so odprti, predvsem ob nedeljah. Upravitelji lokalov smo na razpolago, da držimo odprto ob nedeljah, vendar je nujno potrebno, da informacije pridejo do ljudi,« poudarja še predsednica združenja Gorizia a tavola. Pred veliko nočjo so na Facebook strani združenja jasno napisali, kdaj bodo včlanjeni lokali odprti oz. zaprti.