Grad in njegovo obzidje bodo prenovljeni in varnejši

Po obnovitvenih delih in reorganizaciji prostorov, po kateri bodo muzejsko blagajno preselili v bližnji stolp, bodo vhodni prostori goriškega gradu dostopni tudi za uporabnike vozičkov. Ko bo zaživela grajska vzpenjača, se bodo uporabniki invalidskih vozičkov lahko avtonomno »povzpeli« na grad, pot od vzpenjače do blagajne ter do sanitarij bo prav tako prilagojena njihovim potrebam. Tla bodo namreč preuredili, znižali prag za vstop v stolp z blagajno ter postavili klančino za olajšan vhod v sam grad.

Na goriškem grajskem griču se začenja drugi sklop prekvalifikacije, restavriranja in revitalizacije gradu in tamkajšnjega naselja. Goriška občina je iz skladov za trajnostni urbani razvoj za obdobje 2014–2020 prejela preko dva milijona evrov. Drugi sklop del je vreden 1,2 milijona evrov. Dela bo izvedlo podjetje C.P. Costruzioni iz Trsta, ki so mu včeraj predali gradbišče, za načrtovanje in varnost sta poskrbela arhitekta Renata Fochesato in Paolo Fasolato. Za dela ima podjetje na voljo leto dni: zaključiti bi se torej morala v začetku leta 2022.Projekt so včeraj predstavili goriški župan Rodolfo Ziberna, odbornika Roberto Sartori in Arianna Bellan, vodja tehničnega urada Alessandro de Luisa, odgovorna za postopek Laura Puntin in že omenjena načrtovalca. »Skupaj z deli za prekvalifikacijo območja nekdanjega lokala Bastione fiorito in nekdanjega šotora je ta projekt dodaten korak v promociji našega mestnega simbola. Prenovili bomo dele gradu in naselja, kjer se sprehajajo obiskovalci. Poskrbeli bomo, da bodo točke, ki so bile dalj časa zaprte, spet varne; po obnovi bodo tudi privlačnejše,« je povedal Ziberna.