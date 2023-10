Gradbišče obiskali policisti protimafijskega oddelka

Policisti tržaškega protimafijskega oddelka DIA so v sredo obiskali gradbišče, ki je postavljeno na viaduktu nasproti goriškega glavnega pokopališča na državni cesti št. 55. Po nalogu goriškega prefekta Raffaeleja Ricciardija so policiste spremljali karabinjerji, finančni policisti ter uslužbenci goriške kvesture, inšpektorata za delo iz Vidma in goriškega urada za infrastrukturna dela.

Preverjanje je bilo v vključeno v redne dejavnosti, ki jih izvajajo po vsej državi, da bi preprečili širjenje mafijskih lovk na infrastrukturna dela. Med obiskom so preverili dokumente desetih oseb in petih podjetij, poleg tega so pregledali še sedemnajst vozil in strojev. Policisti protimafijskega oddelka so zbrali tudi dokumentacijo, ki zadeva podizvajalske pogodbe in pogodbe z dobavitelji.

Vse zbrane dokumente bodo v prihodnjih tednih temeljito pregledali in jih vključili v podatkovno bazo državnega observatorija za infrastrukturna dela, ki deluje v okviru državne protimafijske direkcije.