Gradbišče stoji

Dobro leto so na cesti med Grojno in Števerjanom omejitve prometa zaradi izvajanja načrta urejanja odvodnjavanja na območju goriške občine. Dela, ki se financirajo z deželnimi sredstvi (146.420 evrov), so bila izvajalcu predana 20. januarja lanskega leta, zaključila pa naj bi se v šestih mesecih (18. junija 2020), kakor piše na tabli na gradbišču. Kdaj bodo poseg dokončali in zakaj gradbišče še vedno stoji, ni jasno.Že kmalu po predaji del in odprtju gradbišča so se začele različne težave, ki so kajpak zamaknile izvedbeni rok. Najprej najdba neeksplodiranega granate, nato prvi val koronovirusa, občasne težave z meteorno vodo in še kaj.

Že dalj časa se na gradbišču pravzaprav ničesar ne dogaja, dokončati pa je treba, vsaj na prvi pogled, še vrsto drobnih posegov. Koliko mesecev bo še treba čakati, da bo promet na pomembni in najbližji povezavi vzhodnega dela Brd z Gorico lahko neovirano stekel?