Sreda, 22 oktober 2025
Jaslice

Gradeške jaslice iz Vatikana v Gorico

Odprli jih bodo v soboto, 20. decembra

Danjel Radetič |
Gorica |
22. okt. 2025 | 17:39
    Gradeške jaslice iz Vatikana v Gorico
    Načrt jaslic, ki jih bodo postavili v Ljudskem vrtu v Gorici (TIBALDI)( Daniele Tibaldi )
Jaslice, ki so jih izdelali gradeški mojstri pod vodstom Antonia Boema in ki so bile lani na ogled v Vatikanu, bodo med letošnjimi božičnimi in novoletnimi prazniki postavljene v Ljudskem vrtu v Gorici

Danes so na goriški občini predstavili celotno zamisel, s katero bodo počastili Evropsko prestolnico kulture, župan Rodolfo Ziberna, nadškof Roberto Redaelli in Antonio Boemo v imenu gradeškega društva Portatori della Madonna di Barbana. Značilnosti jaslic, ki merijo 14 metrov v širino in trideset v dolžino, je predstavil arhitekt Andrea De Walderstein. Glani element gradeških jaslic je voda, ki predstavlja gradeško laguno, Sveta družina pa je postavljena v značilno gradeško ribičo kočo - »cason«.

Jaslice bodo odprli v soboto, 20. decembra, zatem bodo na ogled en mesec.

