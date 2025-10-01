Gradnja parkirne hiše v Manzonijevi ulici v zaključni fazi

Gradnja parkirne hiše v Manzonijevi ulici v Gorici je - končno - v zaključni fazi; gradbena dela naj bi se zaključila pred koncem novembra. V začetku septembra se je izkazalo, da se je skupni strošek za izvedbo del nekoliko povišal; zaradi tega je goriška občina morala pristaviti še 80.000 evrov, tako da bo na koncu gradnja parkirne hiše stala 4.056.000 evrov.

Občinska odbornica Sarah Filisetti pojasnjuje, da so se gradbena dela, ki so med poletjem zastala, ponovno začela sredi septembra, sicer ima izvajalec (naveza med podjetjema Sicea iz Padove in Orsini & Blasioli iz Pesara) šestdeset dni časa, da jih spelje do konca. Če ne bo večjih težav z vremenom, bi se dela morala zaključiti pred koncem novembra.

Postopek stekel leta 2019

Gradnja parkirne hiše je bila v triletni načrt infrastrukturnih del goriške občine vključena leta 2019. Leto kasneje so odobrili študijo izvedljivosti, predvideni strošek je takrat znašal 1.800.000 evrov, kar se je kasneje izkazalo, da bo odločno premalo.

V Manzonijevi ulici je bilo svojčas parkirišče avtobusov prevoznega podjetja APT. Ko so zaprli tamkajšnjo avtobusno postajo, so na ploščadi uredili brezplačno parkirišče, ki je skupno merilo 1900 kvadratnih metrov. Goriška občina je leta 2012 na območju parkirišča napovedala gradnjo večnadstropne parkirne hiše z dvema nadzemnima in dvema podzemnima etažama, v kateri bi bilo skupno na voljo 400 parkirnih mest.