Grajsko dvorišče kraj druženja in kulture

»Glede na to, da imamo tako lep grad, je prav, da na polno zaživi ter postane nadvse privlačna točka na deželni ravni«. To so bile besede goriškega župana Rodolfa Ziberne na včerajšnji predstavitvi preurejenega grajskega dvorišča (Piazzale delle Milizie) in ob ponovnem odprtju stolpa, kjer je nekoč obratoval lokal Bastione Fiorito. Cilj prekvalifikacije območja nekdanjega grajskega šotora je povrniti nekdanji sijaj arhitekturni in zgodovinski dediščini mesta tudi v novem kulturnem in turističnem ključu.

V obnovitvena dela, ki jim je sledila enota deželne decentralizacije EDR, so vložili skupno 3.224.666 evrov, od katerih je 1.844.666 evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost in 1.380.000 evrov deželnih sredstev. Prenovili in dozidali so lep del grajskega obzidja, uredili ploščad, pešpoti in zelenice. Popravili in ponovno odprli so tudi staro kamnito rampo (t.i. Rampa della cavallerizza), ki so jo bili zaprli v 80. letih prejšnjega stoletja, zdaj pa povezuje območje nekdanjega grajskega šotora s stolpom, kjer je nekoč obratoval lokal Bastione fiorito. Slednjega, od koder se odpira razgled na mesto vse do Brd, Sabotina in Svete Gore, so prenovili že pred časom in namestili tudi novo razsvetljavo ter uredili rastlinje.

Osrednji del ploščadi so prekrili s stabiliziranim gramozom. Z drenažnimi materiali so uredili tudi pešpoti ob obzidju. Materiale so izbirali na tak način, da bi se ujemali z že obstoječimi strukturami in tako zagotovili tudi barvno kontinuiteto. »Prav je, da lahko občani spet koristijo te prostore,« je povedal arhitekt Luigi Di Dato iz studia DD Architettura. Razložil je, da so pred načrtovanjem prekvalifikacije opravili podrobno arhivsko raziskavo na podlagi starih fotografij in drugega materiala. Arhitekt je še poudaril posebnost in lepoto utrdbenih objektov, ki razpolagajo s številnimi vhodi, potmi, stopnišči, skrivnimi rovi in kotički.

Posebno pozornost so namenili tudi dostopnosti. Za slabovidne obiskovalce so namestili posebne taktilne zemljevide iz kortena. Za varnost in dostopnost prostorov skrbijo tudi ograje in tipalni smerokazi. Poskrbeli so za sanitarije, do katerih vodi tudi dvigalo. Obenem so prenovili celoten sistem razsvetljave in ga uredili na tak način, da ponoči izstopa mogočno grajsko obzidje. Luči so zasnovali tako, da so uporabne tudi za kulturne dogodke, ki bodo tu potekali. Prav tako so posodobili sistem za zbiranje deževnice, ki jo bodo uporabili v namakalne namene.

Kjer so v 80. letih prejšnjega stoletja postavili šotor, v katerem so potekali razni kulturni dogodki in druge prireditve, stoji sedaj čisto nov paviljon. Šotor, ki so ga postavljali vsako pomlad, so dokončno odstranili leta 2021. Novi načrt pa je predvideval tudi ureditev paviljona, ki je opremljen z odstranljivimi steklenimi stenami.»V kratkem bo goriška občina objavila razpis, kakor je bilo storjeno za kavarno Teatro, na katerega se bodo lahko prijavili gostinci, ki bi radi upravljali lokal,« je razložil goriški župan. Lokal je že v celoti opremljen in bo lahko gostil tudi kulturne, literarne, glasbene, gastronomske in vinske dogodke, je še izpostavil Ziberna, ki si je sam dolgo let prizadeval za poživitev območja.