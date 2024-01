Hijene o ukrepih Anne Cisint in islamski skupnosti

O boju tržiške županje Anne Cisint proti »islamizaciji Tržiča« so poročali tudi v televizijski oddaji Le iene. V prispevku, ki je bil na ogled v torek, so »hijene« spomnile na razne ukrepe tržiške županje, kot sta na primer prekinitev gradnje molilnic in zaprtje dveh islamskih kulturnih centrov, opisali pa so tudi širše dogajanje v mestu, na primer »afero« o Jezusovem kipcu iz občinskih jaslic, ki so ga uničili vandali.

Poročevalec Gaetano Pecoraro je v Tržiču tudi spoznal nekaj družin iz Bangladeša, ki so ga sprejele v svojih domovih, pred vhodom v ladjedelnico Ficantieri pa je intervjuval delavce. Iz pogovorov je izhajalo, da zaslužijo delavci italijanske narodnosti med 10 in 12 evrov na uro, medtem ko naj bi bila plača državljanov iz Bangladeša nižja, med 7 in 9 evrov na uro. Novinar je po pogovoru z dvema ženskama iz Bangladeša - prva je zaposlena, druga pa visoko izobražena - povabil županjo Cisint, naj se udeleži praznika z občani bangladeške narodnosti, županja pa se ni odzvala. Oglasila pa se je včeraj po družbenih omrežjih, kjer je v videoposnetku dejala, da jo torkov prikaz Tržiča iz oddaje Le Iene ne skrbi, češ da gre za lažno prikazovanje situacije v mestu. To pa naj bi vzbujalo v gledalcih dodatno jezo, kar predstavlja po njenih besedah pozitivno plat celotne zgodbe.