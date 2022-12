Hiša eksperimentov v Štandrežu

Učenci osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža so se v petek preizkusili v eksperimentiranju: šola je namreč postala velikanski laboratorij. Na obisk so prišli iz ljubljanske Hiše eksperimentov in otrokom ponudili cel kup aktivnosti. Vsakdo je lahko preizkusil svojo ustvarjalnost in spretnost ter skušal razumeti, kako eksperimenti delujejo. Bilo je zanimivo in tudi zabavno, pravijo učenci, ki bodo nekatere eksperimente lahko ponovili tudi doma. Po odmoru so z učiteljicami Hiše eksperimentov preverili, česa so se naučili. Nad dnevom so bili navdušeni, saj je bil pouk popolnoma drugačen od običajnega ... Predstavljate si, denimo, da morate narediti pentljo s kleščami: to ni kar tako!