Hiša filma v Gorici v novi preobleki

Hiša filma na Travniku bo letošnji festival za najboljši scenarij Sergio Amidei in Srečanja avtorskega filma zveze FICE, ki jih bosta letos izjemoma gostili Gorica in Nova Gorica, pričakala v novi preobleki. Že nekaj tednov namreč v Kinemaxu potekajo obnovitvena dela, po zaslugi katerih bo goriška kinodvorana dobila bolj svežo podobo, a tudi novo opremo in tehnologijo.

Prejeli deželni prispevek

Tako bo »še bolj v koraku s časom»«, je za Primorski dnevnik povedal Giuseppe Longo, direktor podjetja Transmedia in predsednik združenja Casa del Cinema - Hiša filma. Kot je pojasnil, bodo stroške obnove v dobri meri krili z deželnim prispevkom FJK.

Najobsežnejših ukrepov je bila deležna prva (in največja) dvorana, ki lahko sprejme 364 ljudi. Dela so se začela sredi junija, dvorano pa bodo ponovno odprli danes s filmom Jurassic World: La rinascita (Jurski svet: Preporod) Garetha Edwardsa. »Obnovili smo sedeže, da bodo še udobnejši, poskrbeli pa smo tudi za novo osvetlitev stopnic, ki daje dvorani zelo sodoben videz. Obnovili bomo tudi zvočni sistem in nadomestili ekran, ki je pravkar prišel iz Francije,« našteva Giuseppe Longo.