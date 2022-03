Hitri internet počasi prihaja do vseh občanov

Doberdobski, sovodenjski in števerjanski občani bodo v kratkem lahko računali na hitro internetno povezavo po zaslugi optičnih kablov, ki jih je podjetje Open fiber začelo polagati sredi leta 2020, in oddajnikov, ki bodo omogočili, da bo signal segel do vseh hiš in domačij. Predvidoma kot prvi bodo na vrsto prišli v Sovodnjah.

»Kabli so postavljeni, tako da je konec marca oz. v začetku aprila predvideno tehnično preverjanje njihovega delovanja; če ne bo zapletov, bodo konec aprila ponudniki interneta lahko ponujali sovodenjskim občanom hitro povezavo,« pojasnjuje sovodenjski župan Luca Pisk in opozarja, da je bil kabel speljan tudi do Vrha, kjer bodo tako končno tudi sami dobili hitro povezavo. Signal, ki bo zagotavljal hitri internet, bo po zaslugi oddajnikov kril celo občino, sicer župan pojasnjuje, da je po Sovodnjah in Peči že speljan tudi optični kabel podjetja Ultranet; nekateri občani so nanj povezani in so s povezavo zadovoljni. Tudi podjetje Eolo, ki ponuja brezžično povezavo, je sovodenjskem občinskim upraviteljem zagotovilo, da je okrepilo signal na občinskem ozemlju. Prebivalci nekaterih predelov občine imajo tako na voljo več možnosti dostopa do hitrega interneta, sicer morajo sami preveriti, katera opcija je najboljša.

»Optični kabli so po števerjanski občini že postavljeni, zdaj mora podjetje Insiel poskrbeti, da jih ustrezno poveže na deželni sistem; do tega naj bi prišlo konec aprila – upajmo. Vsak zasebnik bo zatem moral dobiti ponudnika, ki mu bo zagotovil najboljšo povezavo in pogoje. Kdor bo imel kabel zraven hiše, se bo predvidoma lahko nanj direktno povezal, drugi – teh je velika večina – se bodo posluževali radijske povezave,« pravi števerjanski podžupan Marjan Drufovka. Da bi signal dosegel prav vse števerjanske hiše, bodo oddajnik postavili na zvonik vaške cerkve, ki bo sicer tako nameščen, da ga ne bo opaziti.Pot do hitrega interneta je bila sicer vse prej kot hitra. »Dela so se začela pred enim letom in devetimi meseci. Takrat so se lotili kopanja in polaganja kabla. Za namestitev oddajnika na zvonik smo morali pridobiti nekaj dokumentov, ki jih je pripravila nadškofija; zatem smo se dogovorili s podjetjem Insiel, ki ga je za vzpostavitev povezave treba čakati od treh do šestih mesecev, da bo dela izvedlo 14. januarja. Takrat so se tehniki zavedali, da še nekaj manjka, nakar so naši občinski delavci poskrbeli za izvedbo dodatnega izkopa, ki je bil potreben za vzpostavitev sistema. Po teh delih je bilo treba čakati dva meseca podjetje Enel, da je poskrbelo za priključitev na električno omrežje, in zdaj čakamo, da podjetje Insiel predvidoma tekom aprila poskrbi še za povezavo na deželno internetno omrežje,« pojasnjuje Drufovka in opozarja, da imajo občine cel kup težav ravno zaradi kompleksnosti postopka in izvedbe del, pri katerih sodeluje več podjetij in ustanov. »Ko bo oddajnik končno deloval, bodo imeli vsi števerjanski občani dostop do hitrega interneta in prav vsi se ga bomo veselili,« poudarja Drufovka.

Doberdobski občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel sklep, s katerim je omogočil podjetju Open fiber, da v občinskem parku namesti elektroomarico. »V teh dneh se zaključuje nameščanje kabla v Doberdobu, v prejšnjih dneh so bili delavci na delu tudi na Poljanah,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in pojasnjuje, da se bodo na kabel lahko povezali prebivalci Doberdoba in Poljan, medtem ko bodo v Jamljah in Dolu signal zagotavljali s pomočjo oddajnikov. »Vsak občan bo lahko na spletni strani podjetja Open fiber vpisal svoj naslov in ugotovil, če je hitri internet na razpolago. Zatem bo moral izbrati operaterja in skleniti ustrezno pogodbo,« zaključuje Fabio Vizintin.