Hočejo prekinitev ognja

Potem ko so udeleženci shoda s transparenti, ki so pozivali k miru in izražali solidarnost z Ukrajino, obstopili trg, sta Andrea Bellavite in Vili Prinčič v italijanščini in slovenščini prebrala besedilo, s katerim so organizatorji shoda povzeli svoja prizadevanja in prepričanja: »Obsojamo agresijo in vojno, ki jo je sprožila Rusija v Ukrajini. Hočemo prekinitev ognja, zahtevamo umik vojske. Italija in Evropa morata poskrbeti za politično rešitev, ne za vojaško pomoč. Zaščita, pomoč, pravice za vse prebivalce Ukrajine, ne glede na jezik in kulturo! Smo s civilno družbo, z ukrajinskimi in ruskimi delavkami in delavci, ki nasprotujejo vojni z nenasiljem. Ne širitvi NATA, da za skupno varnost! Hočemo Evropo miru, brez jedrskega orožja, od Atlantika do Urala. Mostove in solidarnost z ljudmi gradimo z demokracijo, s pravicami in z mirom, ne z orožjem. Dovolj je orožja, dovolj je nasilja, dovolj je vojn!« Na koncu pa sta dodala še: »Glede na aktualno dogajanje in zgodovinske izkušnje našega območja predlagamo županoma Ziberni in Miklaviču, da v Gorico in Novo Gorico povabita delegaciji Ukrajine in Rusije ter posrednike OZN na skupna pogajanja za dosego pravičnega in trajnega miru. Zavezujemo se, da bomo to morebitno diplomatsko pobudo tudi konkretno podpirali!« Dogodek se je zaokrožil s posegi drugih prisotnih organizacij, ki so pozivali k miru in sožitju med narodi. Shod je bil dokaj množičen, organizatorji pa so vseeno pogrešali nekoliko večjo udeležbo z novogoriške strani.