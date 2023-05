Hodile so brez meja, za boj proti rakavim obolenjem

Na Travniku se je v soboto zaključil prvi čezmejni pohod Cammina senza confini - Hodi brez meja, ki sta ga priredili društvo operiranih zaradi raka dojke Volendo continuare in zveza Lilt. Udeleženke so od 14. maja prehodile kar 120 km, razdeljenih na sedem etap, med katerimi so odkrivale lepote Krasa na Goriškem, Tržaškem in v Sloveniji, Vipavsko dolino in goriško okolico.

Prejšnjo soboto so startale izpred Kulturnega doma v Sovodnjah, kjer so jim zaželeli srečno pot tamkajšnji župan Luca Pisk, odbornica Ljubica Butkovič in goriška odbornica Silvana Romano, v sedmih dneh pa jih je pot prek Redipulje, Sesljana, Komna, Branika, Vitovelj, Nove Gorice in Solkana pripeljala vse do Gorice. Na Travnik so prispele včeraj popoldne; pri spustu z gradu se jim je pridružila tudi Silvana Romano, pri cilju pa sta jih ob prijateljih in sorodnikih pričakala števerjanska županja Franca Padovan in goriški predsednik Lilit Michele Luise.

V različnih sestavih so hodile po pešpoteh, gozdovih in vasicah, kjer so se naužile naravnih, zgodovinskih in kulturnih lepot ter kulinaričnih dobrot. Organizatorji in občina se nadejajo, da bi čezmejni pohod Hodi brez meja v vidiku GO! 2025 postal stalnica oz. prava pohodniška pot, ki bi ljubiteljem hoje razkrivala bogastvo čezmejnega prostora.