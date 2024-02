Hotel Sabotin v Solkanu z razstavo praznuje 70 let

Vsem dobro poznan Hotel Sabotin v Solkanu praznuje 70 let. Zato so se v Hitu odločili, da bodo v avli hotela na ogled postavili zanimivo slikovno in tekstovno gradivo, ki ponazarja pestro zgodovino stavbe-dvorca Puppi ter priča o tem, da imata gostoljubje in družabno dogajanje v hotelu že dolgo tradicijo. Retrospektivno razstavo o bogati zgodovini hotela bodo odprli v sredo, 14. februarja, ob 17. uri.

Hotel Sabotin je pod tem imenom svoja vrata prvič odprl v letu 1954 in s tem nadaljeval večstoletno zgodbo stavbe, ki je imela skozi zgodovino različne lastnike in poimenovanja, še bolj pestra pa je paleta vseh obiskovalcev, ki so se na to mesto stekali z vseh vetrov. Poslopje je bilo zgrajeno kot dvorec v 18. stoletju. Register nepremične kulturne dediščine, v katerega je vpisan od leta 1972, ga opredeljuje kot poznobaročno podeželsko vilo furlanskega tipa. Njena najbolj prepoznavna značilnost je rustikalni polkrožno sklenjen kamniti portal, ki še danes krasi glavni vhod v hotel,terbalkon z balustradno ograjo nad njim. Prav tako so v veži ohranjeni še značilni kamniti pravokotni portali s profiliranimi prekladami ter polkrožno sklenjeni portal z značilnim sklepnim kamnom, ki vodi na slikovito stopnišče.

Prvi znani lastniki poslopja so bili, kot v knjigi Grajske stavbe v zahodni Sloveniji piše Igor Sapač, iz takratne dežele Saške, kasneje pa je to prešlo v last pripadnikov čedajske plemiške rodbine Puppi. Leta 1807 jo je kupil Alojz (Luigi) grof Puppi, ki si je v njem uredil svoje glavno prebivališče. Grofje Puppi so imeli v Solkanu in okolici številne posesti, v stavbi, poznani kot dvorec Puppi so prebivali vse do leta 1906.

Utrinke iz pestre zgodovine stavbe in zanimive hotelsko-gostinske dejavnosti si bo mogoče ogledati na razstavi z naslovom Hotel Sabotin skozi čas, in sicer vse do 31. marca. Na dogodku bodo zbrane nagovorili Ksenija Brumat, predsednica sveta krajevne skupnosti Solkan, dr. Alenka Di Battista iz novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Jana Jakin Petejan, pomočnica vodje Hotelov Sabotin in Lipa. Praznovanje bodo v prihodnjih mesecih nadaljevali še z različnimi zabavnimi, kulinaričnimi in kulturnimi dogodki.