Na avtocestnem priključku A34 med Vilešem in Gradiščem je prišlo do prometne nesreče, v kateri se je huje poškodovala voznica osebnega avtomobila.

Iz še nepojasnjenih razlogov je izgubila nadzor nad vozilom in bila sama vpletena v prometno nesrečo. Na kraj so prihiteli rešilec, rešilni helikopter in gasilci. Žensko so v kritičnem zdravstvenem stanju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.