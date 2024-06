Hudomušna igrica požela bučne aplavze in veliko smeha

V Kulturnem domu Jožefa Češčuta je v sredo potekala zaključna prireditev osnovne šole Petra Butkoviča - Domna. Glavni junaki letošnje predstave so bili petošolci, ki so se nekega jutra znašli v šoli brez copat. Nikakor se niso mogli spomniti, kam so jih prejšnji dan pospravili. Zato so se odločili, da bodo copate poiskali po vseh razredih. Učenci vsakega razreda so jim hudomušno, s petjem in plesom, razlagali, da copat v njihovem razredu ni. Nekateri so poskušali uganko rešiti z matematiko, drugi s pomočjo angleščine, ostali pa s telovadnimi vajami. Nič ni bilo dovolj učinkovito. Petošolci so že obupali, saj so se zavedali, da jih brez copat učiteljice ne bodo pustile na nižjo srednjo šolo. Ugotovili so, da bodo morali še eno leto ostati v petem razredu in utrjevati dolgočasno besedno analizo.

Sošolcem iz nižjih razredov je nenadoma šinila misel, da jim je copate morda vzela tista Muca Copatarica, ki se je že lansko leto potikala po šoli. Petošolcem so zato svetovali, naj njen dom poiščejo na Google Mapsu. Vendar se je izkazalo, da tehnologija in umetna inteligenca nista bili potrebni, saj se jih je Muca Copatarica usmilila, ko je videla, kako lepo plešejo in pojejo.

Učenci sovodenjske osnovne šole Petra Butkoviča - Domna so imeli izjemno priložnost, da svoje gledališke, plesne in pevske sposobnosti predstavijo staršem, ob ponovitvi pa še ostalim sorodnikom in prijateljem. Obakrat je bila dvorana polna, njihov ples, petje in živahna ter hudomušna igrica pa so poželi bučne aplavze in veliko smeha. Učiteljice so se zahvalile za pomoč pri pevskih in plesnih točkah zunanjima sodelavkama Jani Drassich in Niki Bagon, ki sta s svojim prispevkom še dodatno obogatili pestro hudomušno gledališko predstavo.