Hujša prometna nesreča sinoči pri Solkanu

Na glavni cesti Solkan-Plave, na Dolgi Njivi, sta včeraj malo pred 19. uro čelno trčila avtomobila, poročajo Primorske novice. Voznika sta bila huje poškodovana.

Policisti so ugotovili, da je 36-letni voznik, ki je vozil iz Solkana proti naselju Plave, v desnem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. Avtomobil je zaneslo v levo čez sredinsko neprekinjeno ločilno črto, ravno v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal avtomobil, ki ga je vozil 33-letni voznik. Vozili sta silovito čelno trčili in obstali na vozišču. Voznika, ki sta bila huje poškodovana, sta na srečo uspela sama zapustiti avtomobila, kajti vozilo 36-letnega povzročitelja nesreče se je vnelo in je v celoti zgorelo. Reševalci so ju odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

O nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi novogoriški reševalci in gasilci.