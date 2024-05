Igra v gozdu jih najbolj povezuje

Z obilico ročno izdelanih igrač, ki so jih pripravili otroci osnovne šole Rudolfa Maistra v Šentilju, in drugih daril, so se v torek otroci iz šentiljskega vrtca Ceršak odpravili na nenavaden tridnevni izlet. V sklopu projekta Erasmus+ skupina petih otrok iz Slovenije te dni preživlja na obisku v pevmskem vrtcu Pikapolonica, kjer se druži s pevmskimi otroki in spoznava okolico. Pester program sta že v zimskem času pripravili vzgojiteljici v vrtcu Pikapolonica Laura Hvalič in Vesna Buzin v sodelovanju s šentiljskima kolegicama Barbaro Škerlec in Ksenijo Breg, ki bosta še danes spremljali otroke na večdnevnem izletu. Oba vrtca sta vključena v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, v katerih se otroci pri dojemanju sveta in osnovnih znanj poslužujejo v glavnem predmetov iz lesa in drugih materialov, ki jih dobimo v gozdu, veliko časa poleg tega preživljajo v naravi in na prostem.

Otroci iz pevmskega vrtca so se včeraj skupaj s sovrstniki iz Šentilja igrali v gozdni igralnici, pripravljali so kamenčke prijateljstva v okviru prve štafete prijateljstva med šolami in vrtci z obeh strani meje, ustvarjali so majčke Erasmus+ in skupaj tudi posadili cvetje v gredici miru na dvorišču pevmskega vrtca v okviru projekta Living peace. S pomočjo skavtov iz Slovenske zamejske skavtske organizacije so na vrtčevskem dvorišču postavili bivak. V popoldanskih urah je program predvideval druženje za otroke, vzgojiteljice in starše v Štmavru, kjer je kulturno društvo Sabotin dalo na razpolago svoje prostore.