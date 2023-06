Intermodalno vozlišče bo stalo preko dva milijona

Obnovitvena dela in razširitev območja pred železniško postajo: to predvideva projekt za novo intermodalno vozlišče, ki bo potnikom omogočalo boljše in enostavnejše prestopanje med prevoznimi sredstvi.

EPK 2025 predstavlja izziv

Tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture, za katero gre pričakovati, da bo v mesto priklicala veliko število obiskovalcev, zadobi prenova območja ob železniški postaji pomembno vlogo, saj bo marsikdo prav tu imel svoj prvi stik z mestom.

Za obnovo in izboljšanje območja so se povezali trije ključni deležniki - Občina Gorica, Dežela Furlanija - Julijska krajina in družba za železniško infrastrukturo RFI. Dela bodo zadevala območje zaključne postaje avtobusov in povezavo s trgom pred železniško postajo. Poseg bo vreden dva milijona in 200 tisoč evrov.

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel sklep, s katerim bodo zaprosili za dodatna finančna sredstva, poleg tistih, za katera so že predstavili prošnjo. Z dodatnim denarjem bodo lahko primerno zaključili dela in opremili območje z vsemi storitvami, ki jih napovedujejo.

Moderne in dostopne storitve

Med deli bodo izvedli novo končno postajo za javni izvenmestni avtobusni prevoz, pri čemer bodo morali seveda upoštevati večjo gnečo na avtobusih, v tem primeru pokrajinskega avtobusnega podjetja Apt. Omenjena postaja bo zasedala območje med Trgom Martiri della libertà d’Italia (pred železniško postajo) vse do Ulice Duca d’Aosta. Območje bodo seveda povezali z železniško postajo, pri čemer bodo poskrbeli za varnost prehodov za pešce.

»Gorico je Dežela FJKimenovala za deželno intermodalno vozlišče, saj je tu eno od ključnih središč mreže mobilnosti. Seveda ne po velikosti struktur, ampak po vlogi, ki jo ima za izmenjavo med različnimi prevoznimi sredstvi, vključno s kolesarjenjem in uporabo zasebnih avtomobilov,« pravi Sarah Filisetti, ki je v občinskem odboru odgovorna za infrastrukturna dela. »Dela bodo strateškega pomena za mestno, deželno in čezmejno mobilnost. Projekt je še toliko bolj pomemben v luči Evropske prestolnice kulture, ko bomo s prenovljeno infrastrukturo lahko ponujali moderne, dostopne in integrirane storitve. Turistom bodo omogočale, da si z lahkoto ogledajo širši prostor. Seveda pa ne gre pozabiti,da bo ta poseg imel pozitivne posledice tudi za naše občane,« dodaja še predstavnica odbora župana Rodolfa Ziberne.

Poleg osrednjega posega na avtobusni postaji bodo dela zadevala še marsikaj. »Projekt bo mesto opremil s povezavo med avtobusno postajo in železnico ter z zavarovanimi prehodi za pešce, ki bodo dostopni tudi za uporabnike vozičkov in invalidne osebe. Trg pred železniško postajo bo prenovljen, prav tako bo poskrbljeno za promocijo spomeniškega območja. Uredili bomo območje za kratkotrajno parkiranje (t.i. Kiss&Ride), okrepili bomo zelene površine in urbano opremo, ob tem pa bo zaživela tudi postajališče za kolesa. V bližini vhoda v železniško postajo bo tudi poskrbljeno za parkirišča, namenjena osebam z omejeno sposobnostjo gibanja, ter motornim kolesom,« razlaga članica občinskega odbora Sarah Filisetti.

Projekt preureditve okolice železniške postaje se prepleta tudi z obnovo območja nekdanje tramvajske remize pri Trgu Saba, v zvezi s katero je občinski odbor v prejšnjih mesecih odobril študijo izvedljivosti. Načrt predvideva preureditev in nadgradnjo sedanjega parkirišča, ob tem bi obnovili stavbo remize in v njej uredili kavarno, javna stranišča, pisarne in večnamenske prostore.